Frühstück für Arbeitslose

Neukölln.

Die Abteilung Rixdorf der Neuköllner SPD bietet am 5. November ein Frühstück mit Gesprächen und Informationen für Arbeitslose an. Interessierte jeden Alters und jeder Berufssparte sind eingeladen, sich an diesem gemütlichen und informativen Vormittag zu beteiligen. Die Treffen finden immer am ersten Sonnabend eines Monats von 10 bis 12 Uhr im Kiosk am Reuterplatz, Reuter- Ecke Weserstraße, statt. Das Kreisbüro der SPD Neukölln ist erreichbar unter687 21 59 oder unter www.spd-neukoelln.de