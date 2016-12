Gemeinsam etwas auf die Beine stellen: Der Youth Gospel Choir ist am 11. Dezember zu hören

Buckow. Am 11. Dezember stehen 120 Jugendliche des Youth Gospel Choir auf der Bühne des Estrel. Der Jugendchor der Evangelischen Gemeinde Alt-Buckow bringt seit zehn Jahren junge Menschen verschiedener Kulturen zusammen.

Wenn am Montagabend die Chorprobe beginnt, füllt sich der Gemeinderaum der Kirche in Alt-Buckow 36 bis auf den letzten Platz. Mehr als 100 Kinder und Jugendliche kommen hier jede Woche um 18.30 Uhr zusammen. Unter der Leitung von Gemeindemitglied Björn Fromm üben sie Gospel- und Popsongs, die sie im Estrel präsentieren werden. Der Auftritt ist immer der krönende Abschluss.Das Projekt begann vor zehn Jahren. „Der Chor entstand aus dem Bedürfnis unserer musikalisch orientierten Gemeinde, in der Jugendarbeit einen Gegenpol zu den damals aufkommenden Casting-Shows zu setzen. Wir wollten zeigen, dass man gemeinsam etwas Tolles auf die Beine stellen kann“, erklärt Christopher Bach, Jugendmitarbeiter der Gemeinde. Um junge Sänger zu finden, nutzte die Gemeinde ihre Kontakte zu Musiklehrern in den Schulen der Umgebung. Nach den Sommerferien werden dort jedes Jahr Flyer verteilt und Videos aus der Arbeit vergangener Jahre gezeigt. Im September beginnen die Chorproben, die am dritten Advent ihren Höhepunkt mit dem Abschlusskonzert finden.Einige Sänger sind jedes Jahr dabei, wie die 15-jährige Marieke Röntgen. Diesmal hat sie einen Freund, den 19-jährigen Studenten Riccardo Greiner, mitgebracht. „Ich singe gern Gospel. Und jedes Jahr ist es eine tolle Gemeinschaft hier“, schwärmt die Schülerin.Weil die Zahl der Konzertbesucher immer weiter stieg, ist der Veranstaltungsort seit 2010 im Estrel. „Wir werben bei vielen Unternehmen Spenden ein, daraus finanziert sich der Chor“, erzählt Pfarrer Claas Henningsen. Karten für das Konzert ab 18 Uhr gibt es ab 12 Euro im Estrel unter68 31 68 31 oder ticket@estrel.com

Infos unter www.youthgospelchoir.de