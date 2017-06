Kiezfest Gesund &Bunt in der Donaustraße

Berlin: Kiezfest |

Am 07.07.2017 von 14:00 bis 19:00 Uhr findet in der Donaustraße zwischen Wörnitzweg und Treptower Straße wieder das jährliche Kiezfest statt.

Veranstaltet vom QM Ganghoferstraße im Auftrag des Programmes Soziale Stadt wird es vom KoMed e.V. organisiert.

Stadtrat Jochen Biedermann eröffnet das Fest.

Es gibt viele Mitmach- und Bewegungsangebote für Kinder, Leckeres zum Essen & Trinken, Informations- und Beratungsstände für Erwachsene, ein buntes Bühnenprogramm mit Auftritten der Kinder der umliegenden Schulen und Einrichtungen und dem Höhepunkt - dem Auftritt der Folk- Rock- Band "Behind the Curtains"- um 18:00 Uhr.

Herr Lind von Rewe/ Thiemannstraße und Nahkauf/ Kiehlufer sponsert ein umfangreiches Kinderspaß- programm mit Kletterwand, 4-er Bunjee Trampolin, Rollenrutsche und Bullriding.