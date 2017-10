Kostenlose Mieterberatung

Neukölln.

Wer Ärger mit seinem Vermieter oder sonstige Probleme mit seiner Wohnung hat, kann sich kostenlos über seine Rechte informieren. Im Auftrag des Bezirksamts sind Experten der „Mieterberatung Prenzlauer Berg“ regelmäßig in Nord-Neukölln vor Ort. Dienstags von 15 bis 18 Uhr können Ratsuchende ins Nachbarschaftsheim an der Schierker Straße 53 kommen. Das Quartiersbüro an der Erlanger Straße im Flughafenkiez lädt mittwochs von 16 bis 19 Uhr ein. Das Stadtteilbüro Manege, Rütlistraße 1–3, ist dienstags von 17 bis 19 Uhr und freitags von 16 bis 18 Uhr für Mieter geöffnet. Infos unter

443 38 10 oder auf geschaeftsstelle@mieterberatungpb.de