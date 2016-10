Krisendienste: neue Adresse

Berlin: Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst Neukölln |

Neukölln.

Der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst des Gesundheitsamtes und die Erziehungs- und Familienberatungsstelle in Nord-Neukölln sind umgezogen. Sie sind ab sofort im Mittelbuschweg 8 zu finden. Bisher waren die Räumlichkeiten in einer ehemaligen Kita in der Böhmischen Straße 39 untergebracht. Die Mitarbeiter beider Einrichtungen bieten Kindern, Jugendlichen und Eltern Beratung und Hilfe bei seelischen und familiären Problemen und Krisen an. Termine werden auch am neuen Standort wochentags zwischen 9 und 15 Uhr vergeben - nach telefonischer Anmeldung unter

902 39 46 00.