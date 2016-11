„Lebendiger Adventskalender“

Berlin: Evangelische Martin-Luther-Kirchengemeinde |

Neukölln

. Die Martin-Luther-Kirche, Fuldastraße 48–50, lädt ein zum „Lebendigen Adventskalender“. Jeden Tag, vom 27. November bis zum 23. Dezember, öffnet sich von 18 bis 18.30 Uhr eine Haustür in Nord-Neukölln. Die Gäste treten ein und singen in der Wohnung des Gastgebers vorweihnachtliche Lieder. Der Auftakt wird gemacht beim großen Adventsbasar in der Kirche. Dann sind Erwachsene und Kinder von 11.15 bis 16 Uhr willkommen. Die weiteren Adressen der Gastgeber werden Ende November unter www.martin-luther-neukoelln.de veröffentlicht. Infos unter

60 97 74 90.