Neukölln.

Zu einem Abend der Begegnung lädt am 10. Dezember von 18 bis 20 Uhr der Evangelische Kirchenkreis Neukölln ins Interkulturelle Zentrum Genezareth ein. Das Thema des Abends heißt am Tag der Menschenrechte: „Miteinander für Menschlichkeit“. Als Gäste werden unter anderem die Lebensgefährtin des Bundespräsidenten, Daniela Schadt, erwartet sowie der neue Vorsitzende des Diözesanrats der Katholiken im Erzbistum Berlin, Bernd Streich, und der Neuköllner Dekan Martin Kalinowski. Der Eintritt zur Veranstaltung am Herrfurthplatz 14 ist frei. Infos unter68 90 41 40 oder unter www.neukoelln-evangelisch.de