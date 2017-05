Nachbarn feiern im Schillerkiez

Neukölln.

Zum Kiezfest mit Kinderflohmarkt lädt der Nachbarschaftstreff an der Mahlower Straße 27 am Freitag, 19. Mai, von 15 bis 19 Uhr ein. Alle können etwas zum Fest beizutragen, zum Beispiel Musik machen, etwas zu Essen mitbringen oder in einer anderen Form kreativ werden. Informationen gibt es unter e.yesilgoez@nbh-neukoelln.de und22 34 11 26.