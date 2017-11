Neurologische Störungen

Gropiusstadt.

Eine Selbsthilfegruppe sucht neue Mitglieder: Jeden Mittwoch von 10 bis 11 Uhr treffen sich Menschen mit neurologischen Funktionsstörungen an der Lipschitzallee 80. Sie leiden an leichten Lähmungen, Stabilitäts- und Gleichgewichtsstörungen oder sind in der Körperwahrnehmung eingeschränkt. In der Gruppe tauschen sie sich über ihren Alltag aus und sprechen darüber, wie sie Stürzen vorbeugen und ihre Eigenständigkeit trotz Handicap erhalten können. Gleichzeitig trainieren sie unter Anleitung Körperstabilität und Balance. Infos unter

605 66 00.