Nikolausmarkt mit Backstube

Neukölln

. Auf seinem Gelände in der Teupitzer Straße 39 veranstaltet der gemeinnützige soziale Träger Kubus am 2. Dezember seinen alljährlichen Nikolausmarkt. Von 10 bis 18 Uhr gibt es bei freiem Eintritt weihnachtstypische Naschereien, warme Getränke und Deftiges vom Grill. Für wenig Geld werden eine riesige Auswahl an Holzspielzeug sowie viele Produkte aus der Metallwerkstatt und den Textilwerkstätten des Trägers angeboten. Auf Familien mit Kindern warten ein Spielzeug- und Kostümbasar und verschiedene Spiele. Ein großes Bastelzelt und eine Backstube laden zum kreativen Basteln und Backen ein. Infos zum Träger auf www.kubus-berlin.de