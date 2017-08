Radtour und Ausflug für Kids

Berlin: Kindertreff Waschküche |

Neukölln.

Der Kindertreff Waschküche lädt Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren zu zwei Ausflügen ein. Am Dienstag, 22. August, zwischen 11 und 15 Uhr wird eine Radtour unternommen, und am Donnerstag, 24. August, fahren Jungs von 9 bis 17 Uhr nach Germendorf (Oranienburg). Für eine Tour ist jeweils ein Euro zu zahlen. Treffpunkt ist vor dem Kindertreff an der Heinrich-Schlusnus-Straße 1–3. Eine Anmeldung unter

0151/56 13 46 44 ist notwendig. Infos gibt es auch im Quartiersbüro unter

68 05 93 25.