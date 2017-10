Einladung an Anwohnerinnen und Anwohner, an alle Interessierten im Reuterkiez!





Kommen Sie zur unserer Stadtteil-Tagung "Leben im Reuterkiez" und reden Sie mit!



Interessierte Anwohner*innen haben hier die Möglichkeit mit zuständigen Verwaltungsmitarbeiter*innen auf Augenhöhe in den Austausch zu kommen, Fragen zu stellen und Anregungen zu geben.



Gemeinsam soll an Lösungsmöglichkeiten, weitere Handlungsschritte und partnerschaftlichen Startegien zwischen Engagierten, Initiativen,Vereine sowie Politik und Verwaltung gearbeitet werden.





Die Tagung findet am Samstag, den 14. Oktober von 12.00 - 17.00 Uhr im Foyer der Quartiershalle auf dem Campus Rütli statt (Eingang Pflügerstraße / Rütlistraße.).





Die Tagung hat die drei Themenschwerpunkte Wohnen, Verkehr und Öffentlicher Raum.



Der Programmablauf gliedert sich wie folgt:



12 - 14 Uhr Markt der Möglichkeiten + Buffet

Engagierte, Initiativen und Vereine aus dem Stadtteil stellen ihre

Projekte vor zu den drei Themenschwerpunkten vor



14 Uhr Offizielle Eröffnung durch die Bezirksbürgermeisterin Fr. Dr.

Giffey und Bezirksstadtrat Jochen Biedermann



14 - 17 Uhr Runde Tische (mit parallel statt findender Kinderbetreuung)

zu den Themen Wohnen, Verkehr und Öffentlicher Raum:



(Die Runden Tische werden parallel stattfinden - sie werden moderiert und die Arbeit parallel visualisiert und die Inhalte werden im Nachgang der Tagung als Dokumentation durch das Stadtteilbüro Reuterkiez zur Verfügung gestellt.)





Wir freuen uns auf einen spannenden und fruchtbaren Austausch.