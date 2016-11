DJK beendet Durststrecke

Britz. Es geht doch! Nach acht Spielen ohne Sieg hat der Berlin-Ligist endlich den dritten Saisonsieg gefeiert. Gegen den Nordberliner SC erzielte Jacobsen am Sonntag das Tor des Tages zum 1:0-Endstand.



Das nächste Spiel steht am kommenden Sonntag auf dem Programm. Dann ist DJK bei den Füchsen am Freiheitsweg zu Gast. Anpfiff: 14 Uhr.

