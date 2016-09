Eislaufsaison beginnt

Berlin: Eisstadion Neukölln |

Am 7. Oktober wird die 61. Eislaufsaison im Eisstadion Neukölln in der Oderstraße 182 eröffnet. Die neue Saison beginnt mit einem Tag der offenen Tür. Die Eisbahn ist für das Publikum zwischen 16 und 19 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Sportstadtrat Jahn-Christopher Rämer (SPD), der beim Verein OSC seit 25 Jahren Eishockey spielt, wird das Eis selbst auf Schlittschuhen testen. Die Eintrittspreise im Eisstadion sind in diesem Jahr unverändert geblieben. Weitere Infos unter

62 80 44 03.