Eislaufsaison beginnt wieder

Berlin: Werner-Selenbinder-Sportpark |

Neukölln. Am Freitag, 13. Oktober, fällt der Startschuss für die Eislaufsaison 2017/2018 im Eisstadion im Werner-Seelenbinder-Sportpark, Oderstraße 182. Das Stadion lädt von 16 bis 19 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Eislaufbegeisterte können sich an diesem Tag kostenlos auf dem Eis warmlaufen. Saison- und Sammelkarten können bereits erworben werden. Die Angebote „Happy Hour“ und „Happy Day“ mit halben Preisen bleiben bestehen. Auch in dieser Saison ist es wieder möglich, Kindergeburtstage im Eisstadion zu feiern. Auskünfte erhält man direkt vor Ort oder unter 62 80 44 03. KT