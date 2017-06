Niederlage nach 2:0-Führung

Neukölln. Ein ungewohntes Gefühl erlebte der BSV Hürtürkel, der gegen den BSV Al-Dersimspor sogar mit 2:0 in Führung gehen konnte. Ömer-Faruk Oers und Mert-Haydan Toptan erzielten die Treffer. Aber mit einem Doppelschlag in der 18. und 20. Minute kamen die Gäste aus Kreuzberg zum Ausgleich. Und in der zweiten Halbzeit feierte Al-Dersimspor mit 6:2 doch noch einen klaren Sieg.



Hürtürkel beendet die so unerfreuliche Spielzeit am kommenden Sonntag mit einem Auswärtsspiel beim Nordberliner SC (12.30 Uhr, Elchdamm).

