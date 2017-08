Sieg und Niederlage für "Tas"

Neukölln. Der Berlin-Ligist hat in der vergangenen Woche sowohl einen Sieg als auch eine Niederlage verzeichnet. Am Mittwoch schlug die Mannschaft von Trainer Mario Reichel TuS Makkabi mit 2:1 (1:1). Karasu traf zur 1:0-Führung (33.), ehe R. Muntean für Makkabi ausglich (41.). Schließlich sorgte Kirschner in der 86. Minute für den umjubelten Siegtreffer.



Am Sonntag dann kassierten die Neuköllner eine bittere 2:3 (2:1)-Pleite beim SV Empor. Tasmania hatte nach Toren von Kirschner (13.) und Karasu (15.) bereits 2:0 geführt, ehe die Treffer von Moerer (27.), Dietrich (49.) und Meirelles- Hartmann (61.) die Partie zugunsten Empors noch drehten. „Wir haben eine gute, aber auch eine junge Mannschaft“, sagte Reichel hinterher, „und die macht eben noch ihre Fehler.“



In die Erfolgsspur zurückkehren können die Tasmanen am Sonntag daheim gegen SD Croatia (14 Uhr, Werner-Seelenbinder-Sportpark).

Gefällt mir