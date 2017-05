Sport und Geselligkeit: Gymnastik für Frauen über 60

Neukölln. Fit sein in jedem Alter: Der TuS Neukölln 1865 lädt Frauen ab 60 Jahre dazu ein, regelmäßig Gymnastik zu treiben.

Der Sportverein hat etliche Übungsstätten in Neuköllner Schulturnhallen. Die meisten liegen im Norden des Bezirks, zum Beispiel an der Innstraße 11.Aber auch in Britz laufen Kurse. Im Schwimmbad des Annedore-Leber-Werks, Paster-Behrens-Straße 88, findet beispielsweise mittwochabends Wassergymnastik statt. Der Monatsbeitrag ist mit 8,50 Euro recht günstig.Wer mag, kann auch an geselligen Treffen teilnehmen. Regelmäßige Wanderungen und Ausflüge stehen auf dem Programm.Natürlich bietet der TuS Neukölln auch für jüngere Frauen und Männer jeden Alters sportliche Aktivitäten an. Darunter befinden sich auch außergewöhnliche Angebote wie Rhönradturnen, Triathlon-Training und Showtanz.

Weitere Infos unter

687 57 56 und www.tus-neukoelln.de