Tas geht in Mahlsdorf 0:4 unter

Neukölln. So hatten sich die Tasmanen den Ausflug nach Mahlsdorf auch nicht vorgestellt. Beim Vizemeister gingen die Neuköllner am vergangenen Sonntag mit 0:4 unter. Bereits zur Pause führten die Gastgeber mit 2:0, in der zweiten Halbzeit legten Ringo Kretzschmar und Martin Kohlmann noch zwei Tore nach. Für Tasmania ist die Saison damit beendet, die Partie des letzten Spieltages gegen TuS Makkabi fand ja bereits am Pfingstmontag statt (Endstand 2:1). Tasmania ist Dritter, kann aber von SD Croatia und Stern 1900 noch auf Rang fünf verwiesen werden.

