Arbeiten auf der Stadtautobahn: Einschränkungen bis 6. November

Neukölln. In den gesamten Herbstferien wird auf dem Autobahnabschnitt A 100/113 gebaut, und zwar zwischen den Auffahrten Grade- und Späthstraße.

Die Asphaltschichten seien rissig, sodass vier Zentimeter der obersten Deckschicht erneuert werden müssten, teilt die Senatsverkehrsverwaltung mit. Der erste Bauabschnitt beginnt am 20. Oktober um 22 Uhr und endet am Sonntag, dem 29. Oktober. Während dieser Zeit ist die Autobahn Richtung Süden zwischen den genannten Auf- und Abfahrten gesperrt.Die zweite Phase folgt unmittelbar darauf, dann ist die Autobahn Richtung Norden gesperrt. Der Verkehr wird während der gesamten Zeit über die Neue Späthstraße, Späthstraße, Blaschkoallee und Gradestraße umgeleitet. Die Ampelschaltungen werden dem starken Verkehr angepasst. Am Montag, 6. November, ab fünf Uhr morgens soll der Verkehr dann wieder wie gewohnt fließen.Die Kosten für die Arbeiten trägt der Bund. In den Bauverträgen wurdeMehrschichtbetrieb und eine Malus-Regelung vereinbart. Das bedeutet: Wird die ausführende Firma nicht rechtzeitig fertig, muss sie eine Strafe zahlen.