Kieztour mit dem Fahrrad

Neukölln.

Auch in diesem Jahr bietet der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club Berlin (ADFC) Radtouren durch Neukölln an. Der Streifzug durch den Bezirk zeigt Wege mit dem Rad zu Alltags- und Ausflugszielen auf. Die Radtouren führen zu Orten, die versteckt, skurril, historisch oder einfach „ein Muss“ sind. Die nächste Tour startet am 7. Mai um 14 Uhr vor dem U-Bahnhof Leinestraße am St. Thomas-Friedhof an der Hermannstraße 79-83. Etwa 20 Kilometer werden in gemütlichem Tempo hauptsächlich auf Nebenstraßen gefahren. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Weitere Infos unter www.adfc-berlin.de oder unter448 47 24.