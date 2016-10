Bezirksamt bietet Ausbildungsplätze an: Bewerbungsschluss ist am 31. Dezember

Berlin: Bezirksamt Neukölln |

Neukölln. Für den Einstellungsjahrgang 2017 sucht das Bezirksamt Neukölln engagierte Nachwuchskräfte. Die Bewerbungsphase für die Ausbildungsberufe und dualen Studiengänge läuft bereits auf Hochtouren. Bewerbungsschluss ist der 31. Dezember.

Eingestellt werden 31 Auszubildende in den Berufen Verwaltungsfachangestellte, Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste sowie Gärtner im Garten- und Landschaftsbau.Darüber hinaus können sich Interessenten mit Hochschulreife für ein duales Studium in den Bereichen Wirtschaftsinformatik, Technisches Facility Management, Landschaftsbau- und Grünflächenmanagement sowie Bauingenieurwesen bewerben.Wie Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) bekanntgab, werden in den nächsten Jahren viele Mitarbeiter altersbedingt das Bezirksamt verlassen. „Dabei ist nicht nur die allgemeine Verwaltung betroffen. Auch die technischen Berufe dürfen nicht aus den Augen verloren werden. Umso wichtiger ist es, schon jetzt dafür zu sorgen, dass Neue nachrücken, um den Aufgaben unseres wachsenden und vielfältigen Bezirks gerecht zu werden“, so Giffey.Wer sich bewerben will, sollte sich zunächst das passende Berufsfeld im Internet aussuchen ( www.berlin.de/karriereportal/stellen ). Dort lassen sich auch die Bewerbungsunterlagen hochladen. Für Rückfragen stehen die Mitarbeiter des Bezirksamts Rede und Antwort, die per E-Mail ( Bewerbung@Bezirksamt-Neukoelln.de ) ansprechbar sind.

Weitere Informationen gibt es unter www.berlin.de/ba-neukoelln/politik-und-verwaltung/service-und-organisationseinheiten/personal/nachwuchskraefte