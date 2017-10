Einladung zum Netzwerken

Unter dem Motto FASZINATION NETZWERKEN erfolgt unsere aktuelle Einladung zum monatlichen offenen UnternehmerNetzwerkStammtisch am Donnerstag, den 5. Oktober 2017 um 18.30 Uhr in die s...cultur (Erkstr. 1 | 12043 Berlin).Wir freuen uns auf neue & bekannte Gesichter und begrüßen überparteilich Unternehmer, Freiberufler, startups, Hauseigentümer, Mitglieder, Existenzgründer, Kulturschaffende, ortsansässige Vereine und interessierte Anwohner/innen in einer gemütlichen Runde.Unsere Initiative wirbt für mehr Kommunikation & Kooperation zur Förderung und Stärkung der regionalen Wirtschaft.Gäste aus allen anderen Bezirken sind an jedem Stammtisch gern gesehen.Der Eintritt ist immer frei und erfolgt ohne Anmeldung. Weitere Informationen unter www.netzstamm.de ----NetzStamm ist eine Initiative der regionalen Wirtschaft als tragende Säule der Gesellschaft. Wir sind selbstlos - seit 10 Jahren - und expandieren. Ziel ist, dass neue Urbanität auf alte Dorfgemeinschaften trifft - mit allen modernen Vorzügen. Dabei fördern wir untereinander wirtschaftliche & persönliche Kontakte und Kooperation zwischen den Teilnehmern. NetzStamm: Das Netzwerk für alle Unternehmer, Handwerker, Freiberufler, aber auch Vermieter, lokale Organisationen, Vereine, Kulturschaffende und interessierte Bewohner zum konstruktiven, neutralen Gedankenaustausch ohne Politik oder Religion. NetzStamm hilft auch Existenzgründern. Regelmässig treffen sich NetzStamm-Teilnehmer in bzw. an lokalen "Stammtischen" (bisher mehr als 2000x), welche öffentlich gastronomisch, ohne Anmeldung und kostenfrei ausgerichtet werden. Das persönliche Netzwerken steht im Vordergrund. Willkommen!