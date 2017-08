Neue Chancen für Fachkräfte: Jobmesse für Ingenieure am 5. September 2017

Neukölln. Viele Unternehmen und Behörden aus der Hauptstadt, aber auch dem gesamten Bundesgebiet, kommen zum 6. Berliner Recruiting Tag für Ingenieure der Wochenzeitung VDI nachrichten.

IT-Kenntnisse gefragt

Vorträge und Beratungen

Alle Termine der Recruiting Tage 2017 stehen unter www.ingenieurkarriere.de/Recruitingtag

Am Dienstag, 5. September, stellen 23 Unternehmen, Behörden und Einrichtungen im Estrel Hotel ihre offenen Stellen und Karrieremöglichkeiten vor. „Das Jobangebot ist nicht nur besonders groß. Da viele Unternehmen aus dem Großraum Berlin kommen, ist die Jobmesse auch für Ingenieure besonders interessant, die nicht weit pendeln sollen“, so Organisatorin Franziska Opitz von den VDI nachrichten.In diesem Jahr legt der Recruiting Tag einen Schwerpunkt auf Unternehmen mit IT-Aufgaben. Deshalb lohnt sich für Ingenieure mit IT-Kenntnissen, aber auch für IT-Fachkräfte der Besuch ganz besonders. Unternehmen wie Automotive Safety, AutoVision, AVM, das Berliner Medizintechnik-Unternehmen Biotronik, die Bundesanstalt für den Digitalfunk, die Berliner Dienststelle der Bundeswehr und das Berliner Headquarter des chinesischen Stromnetzbetreibers State Grid mit seinem Energieforschungsinstitut an der Spree suchen Softwareentwickler, Informatiker, Ingenieure mit CAD- und CAE-Kenntnissen, Nachrichten- und Kommunikationstechniker sowie Elektrotechniker. Auch das IT-Portal Golem.de ist auf der Messe vertreten und informiert über die Trends der Branche.Aussteller sind zudem der Automobilzulieferer Webasto, der Entwicklungs-, Qualitäts- und Prozessingenieure sucht, der Süßwarenkonzern Ferrero, der Maschinenbauer, Verfahrenstechniker und Wirtschaftsingenieure einstellen will, der Finanzdienstleister MLP und die Hochbauabteilung des Bezirksamtes Neukölln.Für Ingenieure, die auch in der Forschung arbeiten oder sich weiter qualifizieren wollen, sind Aussteller wie das Forschungszentrum Jülich und die Frankfurt School of Finance & Management von besonderem Interesse. Hinzu kommen Ingenieurgesellschaften und Dienstleister, die für Unternehmen der Autoindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, der Elektroindustrie und für den Maschinenbau arbeiten und entwickeln.Begleitet wird die Jobmesse durch ein Vortragsprogramm und Beratungsangebote zum Thema Beruf und Karriere. VDI nachrichten hat Personalexperten eingeladen, die die Besucher kostenlos in Karrierefragen beraten und auch die Bewerbungsunterlagen der Besucher checken. Termine für die persönlichen Beratungen werden zu Beginn des Recruiting Tags vergeben. Wer noch keine professionellen Bewerbungsbilder hat, der kann sich auf der Jobmesse von einem Fotografen fotografieren lassen.Zudem gibt es erstmals Führungen, auf denen die Besucher ausgewählte IT-Unternehmen kennenlernen können (11.30 und 14 Uhr). Für die kostenlose Teilnahme am Recruiting Tag können sich die Besucher vorab im Internet registrieren unter www.ingenieurkarriere.de/berlin . Unter dieser Adresse finden sich auch eine Liste aller Aussteller und eine Übersicht des Vortrags- und Beratungsprogramms.Der Recruiting Tag im Estrel Berlin, Sonnenallee 225, findet am 5. September von 11 bis 17 Uhr statt, der Eintritt ist frei.