Veganer Markt auf dem Kindl-Gelände

Berlin: Alte Kindl Brauerei |

Neukölln. „The Green Market“ baut am 17. und 18. Dezember seine Stände an und in der alten Kindl-Brauerei, Am Sudhaus 2, auf. Freunde des veganen Lebens sind von 12 bis 22 Uhr willkommen.

Rund 50 Anbieter, die allesamt auf tierische Produkte verzichten und Wert auf nachhaltige und faire Produktionsbedingungen legen, haben sich angekündigt. Im Angebot sind belgische Waffeln mit Eis, Apfelbäckchen mit Vanillesauce, heiße Schokolade, aber auch Punsch, Cocktails und vieles mehr. Aussteller aus den Bereichen Mode und Beauty sind ebenfalls mit von der Partie.Außerdem stehen ein Vortrag, ein Film, zwei Kochshows und viel Live-Musik auf dem Programm. Für die Kinder gibt es eine Spielecke, in der sie sich austoben können. Der Eintritt beträgt zwei Euro (Kinder frei).