Schauspielschule bietet Blick hinter die Kulissen

Niederschöneweide. Am 6. Mai lädt die Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“, Schnellerstraße 104, zum Tag der offenen Tür ein. Ab 13 Uhr können Besucher kleine Bühnenprogramme – Foto aus „Macbeth“ – sehen, an Workshops in Sprecherziehung, Improvisation, Musik und Tanz teilnehmen, offenen Unterricht erleben und sich zur Bewerbung beraten lassen. Studenten der Studiengänge Schauspiel, Regie, Puppenspiel, Dramaturgie, Choreographie und Bühnentanz präsentieren sich. RD