Sommerfest in der KreativitätsGrundschule Treptow

Tiere, Tierschutz und Nachhaltigkeit, das sind unsere Themen in diesem Schuljahr. „Wir sitzen alle im selben Boot.“ Deshalb ist es wichtig, die Welt nachhaltig zu entwickeln und das Leben nachhaltig zu gestalten.

Zum großen Sommerfest öffnet die KreativitätsGrundschule Treptow ihre Türen – für die Schülerinnen und Schüler mit ihren Familien, den Nachbarn, Interessierten und anderen Gästen.

Ein buntes Fest wird es werden, bei dem die KreativitätsGrundschule einen Einblick in das Schulleben gibt. Das Thema in diesem Jahr zum Sommerfest „Tiere, Tierschutz und Nachhaltigkeit“ zieht sich wie ein roter Faden durch das bunte Programm.Es gibt Präsentationen aus der Projektwoche, dem kreativen Nachmittagsprogramm der Schule und zum dem Projekt Abwasser von kidsfaces e.V.Die Schulverwaltung informiert vor Ort über unsere Kreativitätspädagogik von der Kita bis zum Abitur, Schulverträge, Anmeldemodalitäten und über die Möglichkeiten des Quereinstiegs in die KreativitätsGrundschule Treptow.Schulführungen finden um 15.30 Uhr, 16.30 Uhr und 17.30 Uhr statt.Auf dem Schulhof gibt es verschiedene Aktionsstände der Klassen, die sich mit den Themen Solartechnik (“Sonnenfängerbox“), Berliner Wasserbetriebe und dem Verein „Mensch Tier Bildung“ befassen. Eine Hüpfburg und die Polizei und Feuerwehr sind auch wieder mit dabei. Außerdem gibt es die Möglichkeit Riesenseifenblasen zu kreieren.Gegen 18.00 Uhr soll das Fest beendet werden.Hier geht es zur KreativitätsGrundschule Treptow: Link