Polizei sucht Unfallzeugen

Niederschöneweide.

Der Verkehrsermittlungsdienst sucht Zeugen, die am 3. November den schweren Verkehrsunfall am Adlergestell beobachtet haben. Gegen 23 Uhr waren zwischen Niederschöneweide und Adlershof mehrere Autos, die vermutlich an einem illegalen Rennen beteiligt waren, verunglückt. Ein Mercedes und ein BMW stießen dabei zusammen. Fahrer und Beifahrer des BMW hatten nach dem Unfall die Flucht ergriffen. Gesucht werden Zeugen, die diese Fahrzeuge bereits vor dem Unfall auf dem Adlergestell oder in angrenzenden Nebenstraßen beobachtet haben. Bitte melden unter

46 64 67 28 00.