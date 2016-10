Niederschöneweide.

Erinnern sie sich noch an Captain Kirk, den Kommandanten des Raumschiffs Enterprise? Unter dem Titel „Star Trek“ flimmerte die Serie erstmals 1966 über die Bildschirme in den USA. Zum 50. Jubiläum landet Raumschiff Enterprise am 16. Oktober im Zentrum Schöneweide. Im Rahmen der Ausstellung „50 Jahre Star Trek“ sind dort Dekorationen, Kostüme und Requisiten zu sehen, die in der Serie mitgespielt haben. Die Ausstellung läuft bis zum 29. Oktober, der Eintritt ist frei.