Niederschöneweide. Die Bürgerstiftung Treptow-Köpenick lädt am 13. September um 18.30 Uhr zu ihrem 9. Stammtisch ein. Thema ist Bürgerschaftliches Engagement in der Kinder- und Jugendbildung. Im Vordergrund steht die ehrenamtliche Arbeit mit Jugendlichen in Sportvereinen, den Jugendfeuerwehren, bei der Parkeisenbahn und Jugendprojekten. Die Veranstaltung findet in der Brückenstraße 3 (Nähe S-Bahnhof Schöneweide) statt, Auskünfte unter 54 62 44 96. RD