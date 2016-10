Kegeln bei Lok Schöneweide

Berlin: ESV Lok Schöneweide |

Niederschöneweide. Am 13. Oktober lädt der Eisenbahnsportverein Lok Schöneweide zum Kegelspaß für Senioren ein. Menschen ab 60 Jahre können sich an Kegelspielen beteiligen, bei denen auch etwas Glück gefragt ist. Beginn ist um 10 Uhr, die Startgebühr beträgt einen Euro. Für die Besten gibt es Urkunden, alle Teilnehmer erhalten ein Los für eine Tombola. Die Sportanlage befindet sich am Adlergestell 105, direkt am S-Bahnhof Betriebsbahnhof Schöneweide. RD