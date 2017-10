Kegelspaß für Senioren

Berlin: ESV Lok Schöneweide |

Niederschöneweide. Wer 60 Jahre und älter ist, kann sich am Senioren-Kegelspaß beteiligen, den der ESV Lok Schöneweide am 12. Oktober auf seiner Kegelbahn auf der Sportanlage am Betriebsbahnhof Schöneweide, Adlergestell 105, durchführt. Los geht es umd um 10 Uhr. Die Startkarte kostet einen Euro. Man muss nicht kegeln können, um teilzunehmen. Man kann auch gute Ergebnisse erzielen, wenn man einfach Glück hat und die richtigen Kegel trifft. Auf jeder der vier Bahnen werden je sechs Kugeln auf die Bohle gebracht. Gegen 12 Uhr gibt es eine Siegerehrung, bei der auch die Platzierten kleine Preise erhalten. sim