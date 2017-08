REWE-Markt unterstützt Kicker

Niederschöneweide.

Die Nachwuchsmannschaften des SSV Köpenick-Oberspree, Bruno-Bürgel-Weg 99, werden künftig von der REWE Mike Baer oHG unterstützt. Am 26. August steht zum Fußball-Saisonauftakt deshalb vor dem REWE-Markt in der Schnellerstraße 74 eine Torwand. Die Fußballkinder und Kunden können dort ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen. Für jeden Treffer eines SSV-Spielers spendet der REWE-Markt zwei Euro, für jeden Treffer eines Kunden sogar fünf Euro in die Vereinskasse. Natürlich gibt es frisches vom Grill und ausreichend Getränke, auch musikalisch werden alle Unterstützer versorgt. Zwischen 9 und 14 Uhr kann jeder sein Glück versuchen und dem SSV-Nachwuchs helfen.