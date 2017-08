Sport-Treff für Senioren

Berlin: ESV Lok Schöneweide |

Niederschöneweide. Der Eisenbahnsportverein Lok Schöneweide lädt am 6. September zum 25. Senioren-Sport-Treff ein. Auf der Sportanlage am Adlergestell 105 (Betriebsbahnhof Schöneweide) geht es an diesem Tag ab 10 Uhr hoch her. Mitmachen können Senioren in zwei Altersgruppen – ab 60 und ab 70 Jahre. Geboten werden Schlängellauf, Kegeln und andere Disziplinen. Wer mindestens sechs Wettbewerbe absolviert, bekommt ein Tombolalos. Nach den Wettkämpfen gibt es ein gemeinsames Eintopfessen. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich, das Ende ist gegen 12.30 Uhr geplant. RD