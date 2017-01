Karlinekenweg: Ein Gassenhauer gibt neuer Erschließungsstraße einen Namen

Niederschönhausen. Die neue Erschließungsstraße durch das Wohngebiet zwischen Wackenberg-, Grumbkow- und Blankenburger Straße wird den Namen Karlinekenweg erhalten.

Diesen Beschluss fasste das Bezirksamt. Die hit Hanseatische Immobilien Treuhand GmbH & Co. wird in diesem Gebiet 68 Doppelhaushälften errichten lassen. Durch die neue Wohnanlage wird auch eine neue Straße führen. Eine Benennung ist erforderlich, damit die Grundstücke nummeriert werden und eine eindeutige Adresse erhalten. Die hit schlug vor, der Straße den Namen Karlinekenweg zu geben. Diesen Namen wählte sie in Anlehnung an den alten Pankower Gassenhauer „Komm Karlineken“ aus. Die Benennung erfolgt, sobald die neue Wohnanlage fertig ist.