Berufsschule stellt sich vor

Niederschönhausen.

Zu zwei Tagen der offenen Tür lädt die Konrad-Zuse-Schule am 17. Februar von 9 bis 14 Uhr sowie am 18. Februar von 10 bis 13 Uhr in ihren Schulkomplex in der Hermann-Hesse-Straße 34/36 ein. Die reguläre Berufsschule sowie die Berufsschule mit sonderpädagogischer Aufgabe informieren an beiden Tagen über die unterschiedlichen Berufsfelder, in denen ausgebildet wird, zum Beispiel in den Bereichen Metalltechnik, Ernährung und Hauswirtschaft, Holztechnik sowie Gebäudetechnik und Gebäudereinigung. Vor allem Schüler mit besonderem Förderbedarf erhalten an dieser Schule eine qualifizierte Berufsqualifizierung. Weitere Informationen gibt es unter www.konrad-zuse-schule.de und916 09 40.