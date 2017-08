Schönholzer Heide im Fokus

Berlin: Brosehaus |

Niederschönhausen.

Eine Ausstellung über die Geschichte der Schönholzer Heide ist zur Zeit im Brosehaus in der Dietzgenstraße 42 zu sehen. Der Freundeskreis der Chronik Pankow präsentiert die Forschungsergebnisse auf 30 Tafeln, in zwei Begleitordnern und in einem neuen Mitteilungsheft. Auf 80 Seiten spannt sich der Bogen von den Plantagen der Königin Elisabeth Christine bis zu künstlerischen Darbietungen im damaligen Heidetheater und gibt einen Einblick in die Lokalgeschichte. Besonderen Raum haben die Aktivitäten der Bürgerschaft, aber auch des Gartenbauamtes Pankow, ein möglichst großes Areal zu erhalten. Die Ausstellung kann mittwochs und sonntags von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden. Weitere Informationen: https://freundeskreisderchronikpankow.wordpress.com

