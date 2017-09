Als der Kronprinz einst heiratete

Niederschönhausen.

„Die Hochzeit des Kronprinzen Friedrich auf Schloss Salzdahlum 1733“ ist der Titel eines Vortrags, zu dem die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten am 1. Oktober einlädt. Der Vortrag findet um 11 Uhr im Schloss Schönhausen, Tschaikowskistraße 1, statt. Andreas Woche schildert die Ereignisse um diese Hochzeit, bei der der spätere preußische König Elisabeth Christine von Braunschweig heiratete. Diese lebte viele Sommer im Schloss Schönhausen. Der Eintritt zum Vortrag kostet acht Euro. Anmeldung unter40 39 49 26 25 oder per E-Mail an schloss-schoenhausen@spsg.de