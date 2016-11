Das Kiezfest „Novemberlicht“ steigt am 19. November

Niederschönhausen. Am kommenden Wochenende wird auf dem Mittelstreifen der Waldstraße, Ecke Hermann-Hesse-Straße, Musik gehört, gelesen und geplaudert.

25 58 92 00 sowie auf Weitere Informationen zum Kiezfest gibt es bei Dirk Lashlee unter25 58 92 00 sowie auf www.kiezrunde-niederschoenhausen.de

„Novemberlicht“ heißt das Kiezfest am 19. November von 15 bis 19.30 Uhr. Organisiert wird es von der Kiezrunde Niederschönhausen, einem Zusammenschluss von Vereinen, Institutionen, Organisationen und Bürgern aus dem Ortsteil. Auf dem Fest präsentieren sich Akteure aus Niederschönhausen an Ständen und es werden Kunsthandwerk, Bücher und Kulinarisches angeboten. Natürlich gibt es Live-Musik und Kinder können unter anderem Laternen basteln und Märchen lauschen.Zwischendurch besteht die Möglichkeit, sich an einer Feuerschale aufzuwärmen. Bei einem Glas Glühwein können die Besucher mit Nachbarn ins Gespräch kommen. Weiterhin ist in diesem Jahr eine Tombola geplant. Die Preise werden von sozialen Einrichtungen und Läden aus dem Kiez gestiftet.