Berlin: Brosehaus |

Niederschönhausen. Unter dem Motto „Kinder, wie die Zeit vergeht“ lädt der Freundeskreis der Chronik Pankow am 26. Januar zu einer Veranstaltung in das Brosehaus in der Dietzgenstraße 42 ein. Um 17 Uhr wird es einen Jahresrückblick in Bildern und ein Glas Sekt zum Anstoßen auf das neue Jahr geben. Weitere Informationen unter 47 47 16 49. BW