Nikolausmarkt auf Pinke-Panke

Pankow.

Seinen traditionellen Nikolausmarkt veranstaltet der Kinderbauernhof Pinke-Panke in diesem Jahr am 4. Dezember. Am Bürgerpark 14-18 sind Familien von 14 bis 18 Uhr willkommen, sich auf die Weihnachtszeit einzustimmen. Kinder haben die Möglichkeit, eigene kleine Weihnachtsgeschenke zu basteln. Weiterhin können sie Glasperlen selbst herstellen. Es werden Spiele veranstaltet, und zum Aufwärmen ein Lagerfeuer entfacht. Klein und groß können sich aber auch auf ein paar Leckereien freuen. Weitere Informationen auf www.kinderbauernhof-pinke-panke.de