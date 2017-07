Sommerfest und Lesung

Niederschönhausen.

Zum Sommerfest lädt der Freundeskreis der Chronik Pankow am 6. August ein. Im Brosehaus in der Dietzgenstraße 42 können ab 15 Uhr Pankower mit den Mitgliedern des Freundeskreises ins Gespräch kommen. Zwei Tage später, am 8. August, laden die Vereinsmitglieder außerdem zu einer Lesung ein. Unter dem Motto „Unser Pankow in Literatur, Presse und persönlichem Erleben“ werden kurzweilige Texte aus vergangener Zeit vorgetragen. Weitere Informationen unter47 47 16 49 sowie auf freundeskreisderchronikpankow.wordpress.com