Pankow.

Zu einem Tanz in den Frühling lädt die Begegnungsstätte Stille Straße 10 am 16. Mai von 14 bis 17 Uhr ein. Musik gibt es von der Diskothek Toni Barony. Danach findet ein gemütliches Grillen im Garten statt. Um vier Euro Eintritt, inklusive Kaffee und Kuchen, wird gebeten. Die Teilnahme am Grillen kostet weitere 1,50 Euro. Weitere Informationen auf stillestrasse.de