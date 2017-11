Buntes Kiezfest gegen grauen November in Niederschönhausen

„Novemberlicht 2017“ heißt das Kiezfest, zu dem die Kiezrunde Niederschönhausen wieder Nachbarn einlädt.

Weitere Informationen gibt es auf www.kiezrunde-niederschoenhausen.de

Das Fest findet am 25. November von 15 bis 19.30 Uhr auf dem Mittelstreifen der Waldstraße, Ecke Hermann-Hesse-Straße, statt. Eröffnet wird es in diesem Jahr von Bürgermeister Sören Benn (Die Linke). Die Ehrenamtlichen aus der Kiezrunde haben wieder Mitmachaktionen, Angebote an Ständen und Musik gegen den trüben November organisiert.So präsentieren sich an den Ständen zahlreiche Akteure aus Niederschönhausen. Unter anderem werden Kunsthandwerk, Bücher und „Kulinarisches zur kalten Jahreszeit“ angeboten. Außerdem gibt es auf einer Bühne Musik. Kinder werden auf dem Fest unter anderem Laternen basteln und an einem Umzug teilnehmen können. Und sie können in einer Feuerschale Stockbrot backen und Märchen lauschen.Alle Besucher sind eingeladen, an einer Tombola teilzunehmen. Es gibt große und kleine Preise zu gewinnen, die von Akteuren und Gewerbetreibenden aus dem Kiez zur Verfügung gestellt werden. An einem Stand stellt sich auch die Kiezrunde Niederschönhausen selbst mit ihren Aktivitäten vor.Dabei handelt es sich Zusammenschluss von Vereinen, Institutionen, Organisationen und Bürgern aus dem Ortsteil, der seit 2012 besteht. Ziel der Kiezrunde ist es, mit Veranstaltungen das soziale Miteinander zu fördern und die bürgerschaftliche Engagement im Kiez voranzubringen. Der Kiezrunde sind stets Mitstreiter willkommen.Mit dem Fest „Novemberlicht“, das in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal organisiert wird, möchte die Kiezrunde im Stadtteil einen kulturelles Höhepunkt setzen und den Nachbarn ein bisschen über die trübe Jahreszeit hinweghelfen.