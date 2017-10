Die Kiezrunde trifft sich

Berlin: Restaurant Athos |

Niederschönhausen.

Die Kiezrunde Niederschönhausen trifft sich das nächste Mal am 12. Oktober um 17.30 Uhr im griechischen Restaurant „Athos“ in der Hermann-Hesse-Straße 27. Dabei tauschen sich die Teilnehmer über Aktuelles aus und bereiten die nächsten Veranstaltungen im Kiez vor. Unter anderem wird das Kiezfest „Novemberlicht“ geplant, das in diesem Jahr am 25. November stattfinden wird. In der Kiezrunde kommen Einwohner aus Niederschönhausen, Vertreter aus Schulen, Kitas, Senioren- und Jugendeinrichtungen, Mitarbeiter des Bezirksamtes und Gewerbetreibende zusammen. Weitere Interessierte sind stets willkommen. Nähere Informationen gibt es beim Sprecher der Kiezrunde, Dirk Lashlee, über den E-Mail-Kontakt d.lashlee@sozkult.de sowie auf www.kiezrunde-niederschoenhausen.de/