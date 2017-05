Die Kiezrunde trifft sich wieder

Niederschönhausen.

Die Kiezrunde Niederschönhausen trifft sich am 1. Juni, um sich über Aktuelles im Ortsteil auszutauschen und nächste Aktionen zu planen. Interessierte sind immer willkommen. In der Kiezrunde kommen regelmäßig Bürger aus Niederschönhausen, Vertreter aus Schulen, Kitas, Senioren- und Jugendeinrichtungen, Mitarbeiter des Bezirksamtes und Gewerbetreibende zusammen. Das Juni-Treffen findet um 17.30 Uhr in der Freizeiteinrichtung Kulti am Majakowskiring 58 statt. Weitere Informationen gibt es beim Sprecher Dirk Lashlee über den E-Mail-Kontakt d.lashlee@sozkult.de sowie auf www.kiezrunde-niederschoenhausen.de