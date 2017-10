Wohntisch Pankow trifft sich

Pankow.

Der „Wohntisch Pankow“ lädt am 26. Oktober zu seinem nächsten Treffen um 18 Uhr in der Begegnungsstätte Stille Straße 10 ein. Menschen, die am Leben in einem Mehrgenerationenhaus interessiert sind, können daran teilnehmen. Ziel ist es, Ideen auszutauschen und auf ein gemeinschaftliches Wohnprojekt hinzuarbeiten. Vor allem auch jüngere Menschen und Familien sind willkommen, sich aktiv zu beteiligen. Der „Wohntisch Pankow“ wird von der Netzwerkagentur GenerationenWohnen der Gesellschaft Stattbau unterstützt und von weiteren Kooperationspartnern getragen. Nähere Informationen zum Projekt gibt es in der Begegnungsstätte Stille Straße 10 unter47 01 25 32, über den E-Mail-Kontakt wohntisch-pankow@my.mail.de sowie auf http://asurl.de/138t