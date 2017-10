Das Wandern hält gesund

Pankow.

Das Pankower „Gesundheitswandern“ findet im Oktober gleich zweimal statt. Organisiert wird dieses Angebot von der Gesundheitsförderung des Bezirksamtes. Beim Gesundheitswandern wird behutsam die Ausdauer und die sichere Bewegung in freier Natur trainiert. Man kann so Stress abbauen und die Muskulatur kräftigen. Nächste Termine sind der 24. Oktober von 11 bis 13 Uhr und der 25. Oktober von 16 bis 18 Uhr. Treffpunkt ist an der Bushaltestelle Hermann-Hesse-Straße/Eingang Schießanlage. Von dort aus geht es in die Schönholzer Heide. Anmeldung bei Anja Doms unter

0178 903 49 03 und per E-Mail anjadoms@web.de