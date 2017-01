Farbeimer auf Auto geworfen

Nikolassee.

Ein Autofahrer, der am Mittwoch, 4. Januar, auf der Avus unterwegs war, erlitt gegen 4 Uhr einen heftigen Schreck. In Höhe der Fußgängerbrücke am Rosemeyerweg hörte er plötzlich einen lauten Knall auf seinem Autodach. Es gelang ihm, sein Auto unter Kontrolle zu halten, am Fahrbahnrand anzuhalten und die Polizei zu alarmieren. Erste Untersuchungen ergaben, dass ein Unbekannter von der Fußgängerbrücke einen Farbeimer auf das Fahrzeug geworfen hatte. Die Kriminalpolizei der Direktion 4 hat die Ermittlungen aufgenommen.