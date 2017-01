Berlin: S-Bahnhof Wannsee |

Nikolassee. Einen Spaziergang vom Literarischen Colloqium zu Villen am Wannsee und zum Kleistgrab bietet Stadtführerin Jenny Schon am Sonntag, 29. Januar, an. Treffpunkt ist um 14 Uhr in der Vorhalle des S-Bahnhofs Wannsee. Die Kosten betragen zehn Euro. Die Teilnahme ist nur nach Anmeldung unter 892 13 38 möglich. uma